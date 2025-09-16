CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin Süper Loto çekildi mi? 16 EYLÜL SÜPER LOTO sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekildi mi? 16 EYLÜL SÜPER LOTO sonuçları belli oldu mu?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği çekiliş için geri sayım başladı. Süper Loto çekildi mi sorusu bugün en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Haftanın en büyük ikramiyelerinden birini sunan Süper Loto’da gözler akşam yapılacak canlı çekilişe çevrildi. Peki, 16 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 14:33
Süper Loto çekildi mi? 16 EYLÜL SÜPER LOTO sonuçları belli oldu mu?

Vatandaşlar, bilet sonuçlarını öğrenmek için "16 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu mu?" sorusunun cevabını arıyor. Milli Piyango'nun resmi platformlarından açıklanacak sonuçlarla birlikte kazanan numaralar duyurulacak. Peki, 16 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. 16 Eylül 2025 Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı yayında gerçekleştirilecek.

16 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları için saat 21:30 bekleniyor. Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra kazanan numaralar resmi olarak duyurulacak. Vatandaşlar sonuçları hem Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden hem de MPİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek. Henüz 16 Eylül Süper Loto sonuçları belli olmadı.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için TIKLA

