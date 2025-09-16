Süper Loto çekildi mi? 16 EYLÜL SÜPER LOTO sonuçları belli oldu mu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Vatandaşlar, bilet sonuçlarını öğrenmek için "16 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu mu?" sorusunun cevabını arıyor. Milli Piyango'nun resmi platformlarından açıklanacak sonuçlarla birlikte kazanan numaralar duyurulacak. Peki, 16 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. 16 Eylül 2025 Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı yayında gerçekleştirilecek.

16 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları için saat 21:30 bekleniyor. Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra kazanan numaralar resmi olarak duyurulacak. Vatandaşlar sonuçları hem Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden hem de MPİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek. Henüz 16 Eylül Süper Loto sonuçları belli olmadı.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için TIKLA