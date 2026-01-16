CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko evinde kazandı! Valencia Basket'e geçit yok

Fenerbahçe Beko evinde kazandı! Valencia Basket’e geçit yok

EuroLeague’in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Valencia Basket’i 82-79 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 22:46 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 23:15
Fenerbahçe Beko evinde kazandı! Valencia Basket’e geçit yok

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21. maçta 14. galibiyetini aldı. Valencia ise 8. yenilgisini yaşadı.

Valencia Basket'in dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu, Fenerbahçe Beko'nun ise pota altını etkili kullandığı ilk 6 dakika 18-18 berabere geçildi. Üst üste hatalar yapan İspanya ekibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada skoru 28-18'e getirdi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Valencia Basket etkili başladı. Periyodun başında 10 sayı kaydeden ve Fenerbahçe'nin sadece 2 sayı atmasına izin veren konuk takım, 13. dakikada skorda dengeyi sağladı: 30-30. Kalan bölümde oyun üstünlüğünü yeniden eline geçiren ve farkı 13 sayıya kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 45-34 üstün gitti.

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği 4 basketle oyuna ağırlığını koyan Valencia, 28. dakikada farkı 4'e indirdi: 60-56. Bulduğu kritik sayılarla çabuk toparlanan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 66-58 önde girdi.

Dengeli geçen dördüncü ve son çeyrekte Valencia Basket, Montero'un skorer oyunuyla bitime 21 saniye kala farkı 3'e indirdi: 80-77. Kalan sürede hata yapmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-79 kazandı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 28-20 Valencia

2. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 45-34 Valencia

3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 66-58 Valencia

4. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 82-79 Valencia

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
