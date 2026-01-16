CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından Jhon Duran ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak önemli hamleler yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Yönetim, orta saha için N'Golo Kante transferini de bitirmek adına temaslarını sıklaştırmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılabilecek isimler konusunda da kulüpte hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Bu kapsamda İtalyan basınından Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Il Mattino'da yer alan habere göre Napoli, En-Nesyri'nin yanı sıra Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı da transfer listesinde tutuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Haberde İtalyan kulübünün Duran'ı kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır olduğu ve oyuncunun hiçbir zaman listeden çıkarılmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Piyasa değeri 32 milyon Euro olan Duran, yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden Duran hamlesi! Bütün şartları zorlayacaklar

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 resmi maçta görev alan Kolombiyalı futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

