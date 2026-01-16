Beşiktaş’ın Lucas Piton teklifine Vasco’dan yanıt!

Brezilya futbolunun köklü kulüplerinden Vasco da Gama, sol bek hattıyla ilgili transfer politikasını netleştirdi. Siyah-beyazlı Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Lucas Piton için sunduğu 4 milyon euroluk teklif, Vasco yönetimi tarafından yeterli bulunmayarak reddedildi.

Brezilya basınından Globo'nun aktardığı habere göre Vasco, hiçbir oyuncusunu "satılmaz" olarak görmese de teknik direktör Fernando Diniz'in ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri olan Piton'u ancak çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı planlıyor. Yönetimin, oyuncunun yerini doldurabilecek aynı kalitede bir alternatif bulunmadan satışa onay vermeyeceği vurgulandı.

Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Lucas Piton, bu sezon Vasco da Gama formasıyla çıktığı 55 maçta 1 gol atıp 11 asist yaparak Brezilya futbolunun öne çıkan sol bekleri arasında yer aldı.

