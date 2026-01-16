CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın Lucas Piton teklifine Vasco’dan yanıt!

Beşiktaş’ın Lucas Piton teklifine Vasco’dan yanıt!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Brezilya ekibi Vasco da Gama, sol bek Lucas Piton için Beşiktaş’tan gelen 4 milyon euroluk teklifi yetersiz bularak geri çevirdi. Kulüp, oyuncunun ancak çok daha yüksek bir bedel ve uygun alternatif bulunması halinde satılabileceğini bildirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 19:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’ın Lucas Piton teklifine Vasco’dan yanıt!

Brezilya futbolunun köklü kulüplerinden Vasco da Gama, sol bek hattıyla ilgili transfer politikasını netleştirdi. Siyah-beyazlı Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Lucas Piton için sunduğu 4 milyon euroluk teklif, Vasco yönetimi tarafından yeterli bulunmayarak reddedildi.

Brezilya basınından Globo'nun aktardığı habere göre Vasco, hiçbir oyuncusunu "satılmaz" olarak görmese de teknik direktör Fernando Diniz'in ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri olan Piton'u ancak çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı planlıyor. Yönetimin, oyuncunun yerini doldurabilecek aynı kalitede bir alternatif bulunmadan satışa onay vermeyeceği vurgulandı.

Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Lucas Piton, bu sezon Vasco da Gama formasıyla çıktığı 55 maçta 1 gol atıp 11 asist yaparak Brezilya futbolunun öne çıkan sol bekleri arasında yer aldı.

İŞTE O HABER

Türk Telekom reklam
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor
DİĞER
Dursun Özbek’in gönlündeki orta saha belli oldu! Sadece onu istiyor...
Şara’ya Berlin tuzağı: Barzani medyası ve Alman siyasetçilerden kirli operasyon
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 19:44
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! 19:16
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor 19:06
İtalyan devinden Duran hamlesi! İtalyan devinden Duran hamlesi! 18:23
Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... 18:13
Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi 17:57
Daha Eski
Galatasaray-Gaziantep FK detayları! Galatasaray-Gaziantep FK detayları! 17:01
G.Saray'da Torreira şoku! Transfer teklifi... G.Saray'da Torreira şoku! Transfer teklifi... 16:54
Eyüpspor transferi resmen duyurdu! Eyüpspor transferi resmen duyurdu! 16:25
PFDK'dan 153 isme bahis cezası! PFDK'dan 153 isme bahis cezası! 16:15
Samsunspor Konferans Ligi maçı tarihi Samsunspor Konferans Ligi maçı tarihi 16:01
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! 15:57