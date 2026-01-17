Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde geri sayıma geçti. 34 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin Fransız orta sahayı Türkiye'ye getireceği tarih belli oldu. Fenerbahçe'de Fransız yıldız için görkemli bir karşılama organize ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Kış transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, önceki gün Arap yarımadasına gitti.
Üçlü dün hem Al-İttihad yetkilileri hem de N'Golo Kante'nin menajeriyle masaya oturdu.
Fransız oyuncuyla daha önce prensip anlaşmasına varan sarı- lacivertliler, dün de Al-İttihad'ı büyük oranda ikna etti.
SABİHA GÖKÇEN SARI-LACİVERT
Fenerbahçeli yetkililer, bugün de Suudi Arabistan'da kalacak ve evrak işlerini halletmeye çalışacak.
Tüm işlemler halledilirse; Torunoğulları, Topbaş ve Özek, pazar günü N'Golo Kante'yle birlikte İstanbul'a gelecek.
Sarı-lacivertli taraftarlar da Fransız oyuncu için görkemli bir karşılama töreni için hazırlık halinde.
Sabiha Gökçen Havaalanı, Kante için sarı-lacivertli renklere bürünecek.
Fenerbahçe yönetimi, Saracoğlu'nda görkemli bir imza töreni düzenlemeyi de planlıyor.
32 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ
Al-Ittihad N'Golo Kante'ye, 2 yıllık yeni sözleşme için senelik 28 milyon Euro net maaş artı 4 milyon Euro da bonus önerdi. Ancak Fransız oyuncu, Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı bu teklifi kabul etmedi.