Haberler Fenerbahçe Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde geri sayıma geçti. 34 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin Fransız orta sahayı Türkiye'ye getireceği tarih belli oldu. Fenerbahçe'de Fransız yıldız için görkemli bir karşılama organize ediliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Kış transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de geri sayıma geçti.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, önceki gün Arap yarımadasına gitti.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Üçlü dün hem Al-İttihad yetkilileri hem de N'Golo Kante'nin menajeriyle masaya oturdu.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Fransız oyuncuyla daha önce prensip anlaşmasına varan sarı- lacivertliler, dün de Al-İttihad'ı büyük oranda ikna etti.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

SABİHA GÖKÇEN SARI-LACİVERT

Fenerbahçeli yetkililer, bugün de Suudi Arabistan'da kalacak ve evrak işlerini halletmeye çalışacak.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Tüm işlemler halledilirse; Torunoğulları, Topbaş ve Özek, pazar günü N'Golo Kante'yle birlikte İstanbul'a gelecek.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Sarı-lacivertli taraftarlar da Fransız oyuncu için görkemli bir karşılama töreni için hazırlık halinde.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Sabiha Gökçen Havaalanı, Kante için sarı-lacivertli renklere bürünecek.

Kante'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe yönetimi, Saracoğlu'nda görkemli bir imza töreni düzenlemeyi de planlıyor.

