CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

Lider Galatasaray, bu akşam sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri, şampiyonluk yarışında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. İşte Buruk'un Gaziantep maçı muhtemel 11'i… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Lider Galatasaray, bu akşam sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.00'da santrası yapılacak 18. hafta mücadelesinde Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1 beraberlik Aslan 42 puanla zirvede oturuyor. Gaziantep FK da ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan İki ekip hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hata yapmadı. Galatasaray, Fethiye'yi 2-1, G.Antep de Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

ÖNEMLİ EKSİKLER BULUNUYOR

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'nda Fethiyespor maçlarında süre almayan kaleci Uğurcan Çakır'ın bugünkü 90 dakikada ilk 11'de olması bekleniyor. Konuk ekip Gaziantep FK'da da sakatlığı olan Mbakata, Abena ve Kozlowski'nin yanı sıra kart cezalıları Rodrigues, Tayyip Talha ve Camara bu akşam RAMS Park'ta forma giyemeyecekler.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

SINGO NETLEŞMEDİ

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Singo'nun Gaziantep FK karşısında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

İÇ SAHADA BAŞARILI

Aslan, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor. Sezonda 9 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 22 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 27 maçında yenilmedi.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

BURAK YILMAZ CEZALI

Gaziantep FK'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, bugünkü Galatasaray deplasmanında takımının başında yer alamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta hakemlerle tartışma yaşayan ve kırmızı kart gören Burak Yılmaz cezalı durumda.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

BURUK'UN KAYBI YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı puan kaybı yaşamadı. Tecrübeli teknik adam, G.Saray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı ligde 7 galibiyet elde etti. Buruk yönetimindeki G.Saray, bu süreçte 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 golü kalesinde gördü.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

CİMBOM'UN ÜSTÜNLÜĞÜ

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bu akşam 14. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta 11 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı Gaziantep FK kazandı. Cimbom, Süper Lig'de Gaziantep ile oynadığı son 7 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'de 18. haftada bu akşam Gaziantep'i konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray’da hedef 3 puan! İşte Buruk’un Gaziantep maçı 11’i

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo

G.Saray'dan Onyedika hamlesi!
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Suriye'den dakika dakika gelişmeler! Ordunun operasyonu başladı: YPG hedefleri ateş altında
PSG'den F.Bahçe'ye 3. yıldız geliyor!
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG’den net galibiyet! PSG’den net galibiyet! 01:04
PSG’den net galibiyet! PSG’den net galibiyet! 01:02
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor 00:32
Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... 00:32
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! 00:32
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:32
Daha Eski
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı 00:32
Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! 00:32
Süper Lig ekibine kayyum atandı! Süper Lig ekibine kayyum atandı! 00:32
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:32
İtalyan devinden Duran hamlesi! İtalyan devinden Duran hamlesi! 00:32
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! 00:32