Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattı için Emmanuel Agbadou transferinde temaslarını sıklaştırırken, takımdan ayrılabilecek isimlerle ilgili de hareketli günler yaşıyor.

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Portekiz temsilcisi Benfica, Rafa Silva'nın transferi için Beşiktaş'a resmi teklif sundu.

Haberde, Benfica'nın ilk etapta 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmediği belirtildi. Portekiz ekibinin, transferi sonuçlandırmak adına ikinci bir teklif hazırlığında olduğu da aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.