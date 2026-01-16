CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko-Valencia Basket canlı izle | EuroLeague maçı canlı

Fenerbahçe Beko-Valencia Basket canlı izle | EuroLeague maçı canlı

Euroleague’in 22. haftasında heyecan dolu bir mücadele yaşanıyor! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanyol temsilcisi Valencia Basket’i konuk ediyor. Ligde oynadığı 20 maçta elde ettiği 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 21 maçta 14 galibiyet alarak 3. sıraya yerleşen dişli rakibi karşısında kazanarak hem sıralamada yükselmeyi hem de play-off yolunda ev sahibi avantajı için kritik bir virajı dönmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Beko-Valencia karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 20:40
Fenerbahçe Beko-Valencia Basket canlı izle | EuroLeague maçı canlı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Euroleague'de, normal sezonun en kritik haftalarından birine girilirken temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde taraftar desteğiyle bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Kritik 22. hafta mücadelesinde sarı-lacivertliler, ligin en formda ekiplerinden biri olan ve puan cetvelinin üçüncü basamağında yer alan Valencia Basket ile kozlarını paylaşıyor. Oynadığı 20 karşılaşmada 13 kez sahadan gülen taraf olarak çıkan Fenerbahçe, rakibiyle arasındaki galibiyet farkını kapatmak için sahaya çıkarken; 14 galibiyetle hemen üst sırada yer alan Valencia ise İstanbul'dan galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA BASKET KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Fenerbahçe Beko-Velancia Basket canlı yayın bilgileri!

FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Valencia Basket maçı 16 Ocak Cuma günü oynanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele, saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'nin 22. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Valencia Basket maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
