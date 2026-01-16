Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüphelilerin; "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından toplam 23 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, aralarında Ümit Karan'ın da yer aldığı 14 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre hakimlik sorgularının tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanmasına hükmetti.