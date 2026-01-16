CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 21:49 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 21:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüphelilerin; "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından toplam 23 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, aralarında Ümit Karan'ın da yer aldığı 14 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre hakimlik sorgularının tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor
Türk Telekom reklam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Şara’ya Berlin tuzağı: Barzani medyası ve Alman siyasetçilerden kirli operasyon
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif!
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan tutuklandı 21:49
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! 21:06
Süper Lig ekibine kayyum atandı! Süper Lig ekibine kayyum atandı! 20:48
G.Saray G.Antep maçına hazır G.Saray G.Antep maçına hazır 20:21
Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! 19:51
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 19:44
Daha Eski
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! 19:16
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor 19:06
İtalyan devinden Duran hamlesi! İtalyan devinden Duran hamlesi! 18:23
Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... 18:13
Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi Trabzonspor'da Kocaelispor mesaisi 17:57
F.Bahçe Beko-Valencia | CANLI F.Bahçe Beko-Valencia | CANLI 17:31