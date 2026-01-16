Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını, Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 18:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İki ezeli rakip, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, şu ana kadar 3 transferi açıkladı.
Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok'u renklerine bağladı.
Henüz bir transfer açıklamayan Galatasaray'da Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek transfer görüşmeleri gerçekleştirdi. Kavukcu'nun yine transfer görüşmeleri yapmak adına İngiltere'ye geçtiği öğrenildi.
Takımlarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren iki takım, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi.
Çizme basını, Nijeryalı yıldızla ilgili Serie A ekibinin aldığı kararı duyurdu.
Calciomercato kaynaklı haberde; Atalanta, Lookman'ı sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor.
İtalyan ekibinin yıldız futbolcu için 40 milyon Euro'ya yakın bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Haberde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ademola Lookman için yarışta olduğu ancak iki takımın da Atalanta'nın taleplerine yaklaşamadığı aktarıldı.
PAZARTESİ GÜNÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Öte yandan ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Nijeryalı yıldızın, cumartesi günü Mısır ile oynanacak üçüncülük-dördüncülük maçının ardından pazartesi günü kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
Napoli'nin de Lookman'ın durumunu takip ettiği ancak Lorenzo Lucca ve Noa Lang ayrılmadan bu transferi gerçekleştiremeyeceğinin altı çizildi.