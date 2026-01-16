CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını, Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 18:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

İki ezeli rakip, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, şu ana kadar 3 transferi açıkladı.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok'u renklerine bağladı.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Henüz bir transfer açıklamayan Galatasaray'da Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek transfer görüşmeleri gerçekleştirdi. Kavukcu'nun yine transfer görüşmeleri yapmak adına İngiltere'ye geçtiği öğrenildi.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Takımlarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren iki takım, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Çizme basını, Nijeryalı yıldızla ilgili Serie A ekibinin aldığı kararı duyurdu.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Calciomercato kaynaklı haberde; Atalanta, Lookman'ı sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

İtalyan ekibinin yıldız futbolcu için 40 milyon Euro'ya yakın bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Haberde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Ademola Lookman için yarışta olduğu ancak iki takımın da Atalanta'nın taleplerine yaklaşamadığı aktarıldı.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

PAZARTESİ GÜNÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Nijeryalı yıldızın, cumartesi günü Mısır ile oynanacak üçüncülük-dördüncülük maçının ardından pazartesi günü kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta...

Napoli'nin de Lookman'ın durumunu takip ettiği ancak Lorenzo Lucca ve Noa Lang ayrılmadan bu transferi gerçekleştiremeyeceğinin altı çizildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Gaziantep FK detayları! Galatasaray-Gaziantep FK detayları! 17:01
G.Saray'da Torreira şoku! Transfer teklifi... G.Saray'da Torreira şoku! Transfer teklifi... 16:54
Eyüpspor transferi resmen duyurdu! Eyüpspor transferi resmen duyurdu! 16:25
PFDK'dan 153 isme bahis cezası! PFDK'dan 153 isme bahis cezası! 16:15
Samsunspor Konferans Ligi maçı tarihi Samsunspor Konferans Ligi maçı tarihi 16:01
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! 15:57
Daha Eski
Shkendija hakkında bilgiler Shkendija hakkında bilgiler 15:41
Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 15:32
F.Bahçe'den anlamlı karar! Transferlerin maaşları... F.Bahçe'den anlamlı karar! Transferlerin maaşları... 15:24
Adalı'dan yıldız isimlerin geleceği hakkında açıklama! Adalı'dan yıldız isimlerin geleceği hakkında açıklama! 14:56
Tüm detaylarıyla Al Ittihad-Al Ettifaq maçı! Tüm detaylarıyla Al Ittihad-Al Ettifaq maçı! 14:41
İspanyol devinden Ndidi'ye transfer kancası! İspanyol devinden Ndidi'ye transfer kancası! 14:33