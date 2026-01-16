Galatasaray ilk transferinde mutlu sona ulaştı! Anlaşma tamam

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşma sağladığı ismin transferini açıklamaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 19:09 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 19:11
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için Milano'ya gitmişti.

Arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.

CAN ARMANDO GÜNER'DE İŞLEM TAMAM

Alman basını; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşma sağladı.

Genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüp için İstanbul'a gelmişti ancak Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder ise oyuncularının bilgileri dışında İstanbul'a gittiğini açıklamıştı.

Schröder, "Birisi bizden bir oyuncuyu istiyorsa tüm telefon numaralarımıza ve e-posta adreslerimize sahipler. Can Armando Güner süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri. Yine de onu kaybetmek Gladbach için acı verici olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine 18 yaşındaki futbolcu, kulübünden izin almadan İstanbul'a geldiği gerekçesiyle yeniden Almanya'ya dönmüştü.

UZUN VADELİ SÖZLEŞME

Kicker'ın, Can Armando Güner ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, genç oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak.

Uzun vadeli sözleşmenin, 18 yaşındaki oyuncunun Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesinin sona ereceği yaz aylarında yürürlüğe gireceği ve Alman ekibinin bu transfer için bir yetiştirme ücreti alacağı aktarıldı.

Can Armando Güner'in kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olması halinde ise Borussia Mönchengladbach'in 6 haneli düşük bir bonservis bedeli alacağı vurgulandı.

Can Armando Güner'in adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

