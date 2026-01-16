Galatasaray’dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, sakat oyuncuların son durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı kapsamında hem salonda hem de sahada çalışmalara başladığı belirtildi.

Fethiyespor ile oynanan karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın, sponsor hastane Acıbadem'de yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde hafif-orta derecede zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, Fethiyespor maçı öncesindeki son antrenmanda ağrı hisseden Gabriel Sara'nın da Acıbadem'de gerçekleştirilen tetkiklerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama bulgularına rastlandığı, oyuncunun tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.