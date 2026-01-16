CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Galatasaray'da sevilen isimlerden Lucas Torreira ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uruguaylı oyuncunun Brezilya'dan teklif aldığı ve temsilcilerinin sarı-kırmızılı yönetim ile Milano'da bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte o haber... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 16:54
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları büyük bir gizlilikle sürerken taraftarlar merakla kadroya katılacak yıldız isimleri bekliyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda adı ayrılıkla anılan futbolcular ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Bu isimlerden biri, Cimbom'un 29 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira. Yıldız futbolcu ile ilgili özellikle Brezilya ekiplerinin yarış halinde olduğu biliniyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur son olarak dış basına yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyalleri vermişti.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Uruguay basınına konuşan Bentancur, Torreira için "Artık birazcık motivasyonunu kaybetmiş durumda, eve daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, Galatasaray'daki aynı maaşı ona ödemek için çok büyük bir çaba sarf ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Bu ifadelerin hemen ardından Brezilya'da bu kez Atletico Mineiro'nun Lucas Torreira için bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Canal Bica Galo kaynaklı habere göre Mineiro, tecrübeli oyuncu için sarı kırmızılılara ilk teklifini iletti.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Galatasaray, Torreira için yapılan ve 10 milyon euro'nun altında olduğu aktarılan teklifi reddetti. Öte yandan Brezilya temsilcisinin ikinci bir teklif hazırladığı aktarıldı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Haberde belirtilene göre ayrıca Torreira'nın temsilcileri Milano'da bulunan sarı-kırmızılı yönetim ile bir toplantı gerçekleştirdi ve oyuncunun ayrılığına onay vermeleri için yönetime baskı yaptı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Gelen teklifin ardından...

Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve Uruguay'a yakın bir kulübe imza atarak ülkesine yakın bir yerde olmayı planladığı öne sürüldü.

