Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor İkas Eyüpspor Angel Torres transferini duyurdu!

İkas Eyüpspor Angel Torres transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, Kolombiyalı sağ kanat Angel Torres'i transfer ettiğini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 16:25
İkas Eyüpspor Angel Torres transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyır. Eyüpspor son olarak Kolombiyalı sağ kanat Angel Torres'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Konuyla ilgili olarak Eyüpspor'dan açıklama geldi.

İŞTE EYÜPSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

İkas Eyüpspor'a Hoş Geldin Angel Torres! ikas Eyüpspor'umuz, Dynamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni transferimiz Angel Torres'e Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun sarılı formamız ile başarılarlı bir sezon diliyoruz.

