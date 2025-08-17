Beşiktaş 2-1 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını Avrupa fikstüründen dolayı maçsız geçiren Beşiktaş, sezonun ilk maçında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlik ile biten maçın ikinci yarısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren gol, uzatma dakikalarında Rafa Silva'dan geldi ve karşılaşma 2-1'lik ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Siyah beyazlıların gollerini dakika 19'da Tammy Abraham ve 90+6'da Rafa Silva kaydederken konuk ekibin tek golünü 29. dakikada Mame Thiam attı.

KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ

Siyah beyazlıların 3. haftada Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maç, Lausanne ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi karşılaşması sebebiyle ertelendi.

İkas Eyüpspor ise gelecek hafta, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

BERKE'Yİ ARATMADI

Eyüpspor karşısında dokuz isabetli şut çeken Beşiktaş, Opta'nın verilerine göre Süper Lig'in ilk iki haftasında bir maçta en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Öte yandan Berke Özer'in ardından Eyüpspor'da eldivenleri devralan Brezilyalı kaleci Marcos Felipe, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamladı.