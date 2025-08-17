CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 2-1 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Beşiktaş 2-1 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'de açılış haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç Avrupa fikstürü sebebiyle ertelenen Beşiktaş, ligdeki ilk sınavına sahasında İkas Eyüpspor karşısında çıktı. Siyah beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak lige galibiyetle başladı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 23:44
Beşiktaş 2-1 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını Avrupa fikstüründen dolayı maçsız geçiren Beşiktaş, sezonun ilk maçında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlik ile biten maçın ikinci yarısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren gol, uzatma dakikalarında Rafa Silva'dan geldi ve karşılaşma 2-1'lik ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Siyah beyazlıların gollerini dakika 19'da Tammy Abraham ve 90+6'da Rafa Silva kaydederken konuk ekibin tek golünü 29. dakikada Mame Thiam attı.

Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ

Siyah beyazlıların 3. haftada Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maç, Lausanne ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi karşılaşması sebebiyle ertelendi.

İkas Eyüpspor ise gelecek hafta, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Devamını Oku BUNU DA OKU

BERKE'Yİ ARATMADI

Eyüpspor karşısında dokuz isabetli şut çeken Beşiktaş, Opta'nın verilerine göre Süper Lig'in ilk iki haftasında bir maçta en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Öte yandan Berke Özer'in ardından Eyüpspor'da eldivenleri devralan Brezilyalı kaleci Marcos Felipe, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamladı.

