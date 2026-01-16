UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak? Samsunspor maçı ne zaman?

Avrupa futbolunda gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off karşılaşmalarına çevrildi. Lig etabını son haftalarda aldığı talihsiz sonuçlara rağmen 12. sırada tamamlayan Samsunspor, play-off turuna yükselmeyi başardı. Temsilcimizin bu turdaki rakibi ise Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija oldu. Eşleşme, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde, TSİ 15.00'te yapılan kura çekimiyle netleşti. Kura sonrası en çok merak edilen konuların başında "UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman oynanacak?" ve "Samsunspor maçı hangi tarihte?" soruları geliyor. Samsunspor'un Shkendija ile oynayacağı play-off maçlarının tarihleri, UEFA'nın resmi maç takvimiyle birlikte açıklanacak. Karşılaşmalar, Avrupa kupalarında yoluna devam edecek takımın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Konferans Ligi'nde lig etabını son haftalarda aldığı şanssız sonuçlar ile 12. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Samsunspor'un rakibi belli oldu. Temsilcimiz, İsviçre'nin Nyon şehrinde yer alan UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 15:00'da gerçekleştirilen kura sonucu Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti.

Son 16 play-off turundaki tüm eşleşmeler şu şekilde:

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Samsunspor

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lech Poznan (Polonya)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Crystal Palace (İngiltere)

Sigma Olomouc (Çekya) - Lausanne-Sport (İsviçre)

Noah (Ermenistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Jagiellonia (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

Drita (Kosova) - Celje (Slovenya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rijeka (Hırvatistan)

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Eşleşmenin ilk maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Makedonya'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.