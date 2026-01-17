PSG'den Fenerbahçe'ye ses getirecek transfer!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Sezon başında PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu transfer eden sarı-lacivertliler, Fransız devinin bir yıldızına daha gözünü dikti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
F.Bahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor... Hem gelecek hem de ayrılacak olan oyuncularla ilgili yoğun bir mesai harcanıyor.
Tedesco'nun kadroda düşünmediği isimlerin yanı sıra; takımın banko oyuncularına da teklifler geliyor.
Bu isimlerinde başında ise Jayden Oosterwolde var. Hollandalı'ya West Ham ve Roma'nın ilgisi büyük. İki kulüp de sarı-lacivertlilere tekliflerini yolladı.
Pazarlıklar devam ediyor. F.Bahçe'nin istediği miktara gelinirse Jayden'ın satışı gerçekleşecek.
Yönetim bir yandan bu transfer için çalışma yaparken diğer yandan bu bölgeyi dolduracak olan isimleri değerlendiriyor.
Listenin başında; PSG'de düzenli olarak forma giyemeyen ve ayrılmak isteyen Lucas Beraldo var.
Brezilyalı oyuncu için menajerler vasıtasıyla ilk temas kuruldu. Jayden'ın durumuna göre; Beraldo için temaslar sıklaşacak.
11 MAÇTA OYNADI
2024'ün yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e 20 milyon euroya Sao Paulo'dan gelen Beraldo, bu sezon gözden düştü.
Teknik direktör Enrique, sambacıya sadece 11 maçta 827 dakika şans verdi.
DÜNYA KUPASI'NI İSTİYOR
Beraldo, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer almak istiyor ve bu nedenle düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamayı hedefliyor. Fenerbahçe de oyuncuya oynama garantisi verecek.