Galatasaray'dan Onyedika hamlesi! Transfer için Osimhen devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, orta saha takviyesi için Raphael Onyedika'yı yeniden gündemine aldı. Club Brugge ile temaslar sürerken, Victor Osimhen'in de vatandaşı için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Sarı-kırmızılı orta saha transferinde çalışmalarını üst seviyeye çıkardı.

Cimbom'da transfer listesinde yer alan Raphael Onyedika için temaslar yeniden sıklaştı.

Nijerya Milli Takımı ile bugün Afrika Uluslar Kupası'nda 3.'lük maçına çıkacak 24 yaşındaki futbolcu için Club Brugge ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın ayrıca Onyedika ile de temas kurduğu ve görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği belirtildi.

Afrika Uluslar Kupası'nın ardından bu görüşmelerin hızlanması bekleniyor.

İLGİ ÇOK CİDDİ

Club Brugge ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onyedika için Galatasaray'ın 12 milyon euro civarında bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Belçika basınında çıkan haberlerde de Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna ciddi şekilde ilgi gösterdiği vurgulandı.

Öte yandan Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın kampında vatandaşı Raphael Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olması için görüşmeler gerçekleştiriyor.

4

Raphael Onyedika, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla 4 maçta forma giydi.

