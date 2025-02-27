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Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 23:39
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TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 28 Şubat TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - Survivor

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