YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Aydan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 12 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Şubat yarışmacısı Aydan Hanım oldu. Aydan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YILDIZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Şubat yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet: 5

Aydan: 4

Makbule: 4

Tolga: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MEHMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Şubat yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldız: 5

Aydan: 5

Makbule: 6

Tolga: 4