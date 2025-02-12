  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Aydan Hanım oldu. Aydan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 12 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 18:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Şubat Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aydan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Aydan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 12 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYDAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Şubat yarışmacısı Aydan Hanım oldu. Aydan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YILDIZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Şubat yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mehmet: 5

Aydan: 4

Makbule: 4

Tolga: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MEHMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Şubat yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldız: 5

Aydan: 5

Makbule: 6

Tolga: 4

Serdal Adalı'dan transferler için dikkat çeken sözler!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Skriniar için sürpriz iddia! Daha yeni gelmişti...
Putin'den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Skriniar'ın yeni takımını duyurdular!
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi VakıfBank Dörtlü Final'e yükseldi 18:44
Trabzonspor'da Folcarelli antrenmana çıktı! Trabzonspor'da Folcarelli antrenmana çıktı! 18:37
F.Bahçe Anderlecht maçına hazır! F.Bahçe Anderlecht maçına hazır! 18:08
Keçiörengücü rahat kazandı Keçiörengücü rahat kazandı 16:31
Erzurum'da kazanan Gençlerbirliği Erzurum'da kazanan Gençlerbirliği 16:22
G.Saray'ın Hollanda kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Hollanda kafilesi açıklandı! 15:50
Daha Eski
Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! Skriniar'ın yeni takımını duyurdular! 15:26
"G.Saray formasının ağırlığını biliyorum" "G.Saray formasının ağırlığını biliyorum" 15:26
"Buraya zaferler kazanmak için geldim!" "Buraya zaferler kazanmak için geldim!" 15:20
Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de 15:19
"Elimden gelenin en iyisini yapacağım!" "Elimden gelenin en iyisini yapacağım!" 15:05
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? 14:18