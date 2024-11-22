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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi 22 Kasım Cuma | Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi 22 Kasım Cuma | Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 22 Kasım Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:10
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Gelinim Mutfakta kim elendi 22 Kasım Cuma | Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 22 KASIM? | Gelinim Mutfakta'nın 14500. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı. Bileziklerin sahibi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Kasım Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Kasım haftasında en düşük puanı alarak kayınvalidesiyle birlikte programa veda eden Dilara gelin oldu.

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