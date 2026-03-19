CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Aston Villa-Lille MAÇI izle: Saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransız temsilcisi Lille’i ağırlıyor. Eşleşmenin ilk ayağında Fransa’da oynanan maçta, Ollie Watkins’in ayağından bulduğu tek golle sahadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, taraftarı önünde bu avantajı koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Diğer yanda ise Bruno Genesio yönetimindeki Lille, ilk maçta sergilediği baskılı oyuna rağmen bulamadığı golü İngiltere deplasmanında bularak turu çevirmenin hesaplarını yapıyor. Villa Park’ın büyüleyici atmosferinde oynanacak bu dev randevu, Avrupa’da sezonun en kritik eşleşmelerinden biri olacak. Peki Aston Villa-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 11:56
Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletinin sahibini bulacağı gece, Birmingham'da futbolseverleri taktiksel bir savaş bekliyor. Ev sahibi Aston Villa, 'Avrupa Kupaları Uzmanı' olarak bilinen teknik direktörü Unai Emery önderliğinde, savunma disiplininden taviz vermeden turu geçmeyi hedefliyor. Premier Lig'de de zirve mücadelesini sürdüren bordo-mavililerde, kaptan John McGinn turun kaderini belirleyecek. Konuk ekip Lille cephesinde ise işler yolunda.. İlk maçta %60 topla oynama oranı yakalamasına rağmen kaleci Emiliano Martinez'in kurtarışlarına takılan Fransız ekibi, bu kez bitiricilik sorununu aşarak sürpriz bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Kazananın son 8 takım arasına kalacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Aston Villa-Lille MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Aston Villa-Lille maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Alman hakem Davide Massa'nın düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Aston Villa-Lille MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Lille mücadelesi, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Aston Villa-Lille MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Aston Villa-Lille MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins

Lille: Ozer; Santos, Mbemba, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre; Mukasu, Haraldsson, Perrin; Giroud

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar
Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Menzile ulaştıracağız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu!
Gerrard'dan maç sonu skandal G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması 12:40
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar 12:20
Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! 12:11
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! 12:03
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:01
Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? 11:56
Daha Eski
Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! 11:46
Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 11:35
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! 11:34
G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! 11:25
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 11:22
Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! 10:59