MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 15 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun ikinci haftası geride kaldı. İkinci haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 15 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 15 Eylül Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 15 EYLÜL 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 15 Eylül Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynandı. Diğer yarışmacılardan daha başarısız olup yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.