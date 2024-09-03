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MASTERCHEF ELEME ADAYI 3 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ediyor. Yeni sezona hızla başlayan yarışmacılar 3 Eylül tarihli yayında önce takım oyunu oynadı. Kaybeden takım dokunulmazlık oyunu oynuyor. Gecenin sonunda ise eleme adayları belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 21:13
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 3 EYLÜL 2024 | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 3 Eylül 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 3 Eylül Salı günü ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takımlar şeflerin verdiği en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ve eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

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