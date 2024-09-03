Bir Gece Masalı Mahir kimdir? | Burak Deniz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Burak Deniz son yıllarda oyunculuğu ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiriyor. Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren Burak Deniz ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Burak Deniz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Bir Gece Masalı Mahir kimdir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

BURAK DENİZ KİMDİR?

17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İzmit'te büyüdü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ardından Gazi Lisesini bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okudu. Lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım atmış oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü (2011) dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017), Bizim Hikaye (2017-2019) ve Maraşlı (2021), dizilerinde; aynı zamanda internet üzerinden yayımlanan Yarım Kalan Aşklar (2020), Cahil Periler (2021) dizilerinde de rol almıştır. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak başrolde yer almıştır. Burak Deniz, 2023 yılında vizyona giren Netflix üzerinde yayımlanan Şahmaran dizisinde rol aldı.