Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? | Nagihan Karadere elendi mi? | Survivor All Star karıştı!

Survivor'da tansiyon arttı. Nagihan ve Aleyna arasındaki kavganın ardından Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Nagihan Karadere elendi mi? sorguları yapılıyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...

SURVIVOR NAGİHAN ELENDİ Mİ?

Survivor All Star'da gergin dakikalar yaşandı. 6 Şubat tarihli bölümde yarışmacılardan Aleyna ve Nagihan kavga etti. İkilinin kavgasına sessiz kalınmadı ve yarışmacılar konseyden uzaklaştırıldı. Eleme adayı ise çıkarılmadı.

Yeni bölüm fragmanındaki görüntüler üzerine Nagihan Karadere ile ilgili alınacak karar merak edildi. Programın 7 Şubat tarihli yeni bölümünde Nagihan'ın yarışma içerisindeki tartışmaları kural dışı olarak değerlendirildi ve iki seçenek sunuldu. Nagihan'a yarışmadan çekilme veya diğer yarışmacılardan özür dileyerek bir daha taşkınlık yapmama kaydıyla devam etme seçenekleri verildi.

Survivor Nagihan diskalifiye olmadı. Diğer yarışmacılardan özür dileyerek davranışlarına çekidüzen vereceğinin sözünü veren Nagihan Survivor'a devam ediyor.

Öte yandan eleme adayı ise Yunus Emre oldu.