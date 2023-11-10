Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'nın 10 Kasım Cuma günü yayımlanan hafta finalinde heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği, kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim merak ediliyor. Günün 1.'sinin çeyrek altın alacağı, haftanın 1.'sinin ise 10 altın bileziğin sahibi olduğu Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta 10 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta kim bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 15:10
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GELİNİM MUTFAKTA 10 KASIM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1255. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta 10 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu? İşte merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli olunca heberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan ve 10 altın bileziğin sahibi belli olunca haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde kayınvalidelerden en düşük puan alarak veda eden belli olunca haberimizde yer alacak.

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