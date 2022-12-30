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MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI? 30 Aralık MasterChef hangi yarışmacı finalist oldu?

MasterChef'te nefesler tutuldu. MasterChef'te finale doğru gidilirken yarışmacılar çok kritik bir oyun daha oynandılar. Yarışmacılar 3. ceketi giymek için kıyasıya mücadele yarıştılar. Bölümün bitişiyle birlikte "MasterChef 3. ceketi kim kazandı? Hangi yarışmacı finalist oldu?" sorusu hızlandı. Yarışmacılar 3. ceketi giymek için kıyasıya mücadele verdiler. Bölümün bitişiyle birlikte "MasterChef 3. ceketi kim kazandı? Hangi yarışmacı finalist oldu?" sorusu hızlanmış durumda. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 01:00
MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI? 30 Aralık MasterChef hangi yarışmacı finalist oldu?

MasterChef son bölümde yarışmacıların heyecanı bir başkaydı. İki bölümde yapılan yemekler sonrası 3. ceketi kazan isim de belli oldu. Şimdi yoğun şekilde "MasterChef 3. ceketi kim kazandı? Hangi yarışmacı finalist oldu?" sorusuna cevap aranıyor.

MASTERCHEF'TE İLK İKİ CEKETİ KİM KAZANDI?

Bu hafta MasterChef'in ilk finalisti 50 puanla Metin oldu. İkinci ceketin sahibi ise 49 puan ile Ayaz oldu.

MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

Bu akşam yapılan yemeklerin ardından şeflerin değerlendirmesiyle 3. ceketin sahibi Görkem oldu.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Görkem Ünal 28 yaşında ve İstanbul doğumludur. Tam adı Şerafettin Görkem Ünal olan yarışmacı aşçılık mesleğini sürdürmektedir.

Yarışmaya yedek kadrodan katılan isim birinci eleme turunda Birinci eleme turunda ızgarada kırmızı kapya biber soslu ve mantarlı Norveç somon yemeğini sunan MasterChef Görkem, şeflerden evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

Meksika ve dünya mutfağında da iyi olduğunu ifade eden Görkem, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın son eleme adayı Görkem oldu. MasterChef Görkem pazar günü eleme gecesinde mücadele verecek.

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