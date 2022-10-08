Haberler Magazin David Beckham'ın oğlu Brooklyn romantiklikte sınır tanımıyor! Eşi Nicola Peltz için yaptığı jest gündem oldu

David Beckham'ın oğlu Brooklyn romantiklikte sınır tanımıyor! Eşi Nicola Peltz için yaptığı jest gündem oldu

Eski futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu olan Brooklyn Beckahm ile oyuncu Nicole Anne Peltz geçtiğimiz Nisan ayında görkemli bir düğün ile evlenmişti. Eşiyle yaşadığı aşk çok konuşulurken Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e yeni bir jest daha geldi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:17
David Beckham'ın oğlu Brooklyn romantiklikte sınır tanımıyor! Eşi Nicola Peltz için yaptığı jest gündem oldu

Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz yakın bir zamanda görkemli bir düğünle evlenmişti. Yapılan düğün ünlü akımına uğrarken Brooklyn Beckham evliliğin ardından Nicola Anne Peltz'in soyadını almıştı. Brooklyn bunu eşine bir sevgi gösterisi olarak yaptığını aktarmıştı. Brooklyn'nin eşi için yaptığı jestler gelmeye devam etmekte.

EŞİ İÇİN BİRÇOK DÖVMESİ VAR
Yeni Asır'ın haberine göre Brookly'nin eşi için yaptırdığı birçok dövmesi var. Ünlü isim daha önce eşinin gözlerini ensesine dövme olarka yaptırmıştı. Ayrıca Brooklyn'in vücudunun pek çok yerinde eşiyle ilgili dövmeler olduğu aktarılmakta.

SON HAMLESİ BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ
Instagram sayfasında 14.5 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki Brooklyn Beckham profiline ''Nicola'nın kocası" yazısını ekledi. 27 yaşındaki Nicola ise jesti yanıtsız bırakmadı ve 2.7 milyon takipçisi olan Instagram sayfasına "Brooklyn'in karısı" diye yazdı.

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