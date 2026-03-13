Gaziantep FK ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla konuk takım oldu.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ile 76. dakikada Mohamed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 83. dakikada Drissa Camaara kaydetti. Akdeniz ekibinin tek golüyse 90+4. dakikada Ramzi Safuri'den geldi.
3 İSİM FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Gaziantep FK'da sarı kart gören Arda Kızıldağ, Christopher Lungoyi ve Nazım Sangare, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştüler.
Bu sonuçla 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 33'e yükseltirken, Hesap.com Antalyaspor 24 puanda kaldı.