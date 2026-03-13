Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gaziantep FK ikinci yarıda açıldı

Gaziantep FK ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galip geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 19:53 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:01
Gaziantep FK ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla konuk takım oldu.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ile 76. dakikada Mohamed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 83. dakikada Drissa Camaara kaydetti. Akdeniz ekibinin tek golüyse 90+4. dakikada Ramzi Safuri'den geldi.

3 İSİM FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Gaziantep FK'da sarı kart gören Arda Kızıldağ, Christopher Lungoyi ve Nazım Sangare, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştüler.

Bu sonuçla 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 33'e yükseltirken, Hesap.com Antalyaspor 24 puanda kaldı.

F. Karagümrük penaltı bekledi! İşte o pozisyon
F.Bahçe'ye deplasmanda Fatih Karagümrük şoku!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İran'dan 3. füze geldi Başkan Erdoğan uyardı: Her türlü tehdide hazırlıklıyız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
Resmen açıklandı! 3 büyüklerin listesindeydi
Lemina'dan Boey açıklaması geldi Lemina'dan Boey açıklaması geldi 18:18
Antalyaspor-Gaziantep FK | CANLI Antalyaspor-Gaziantep FK | CANLI 17:35
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe | CANLI Fatih Karagümrük-Fenerbahçe | CANLI 17:25
G.Birliği'nden Yüksel Yıldırım'a sitem! G.Birliği'nden Yüksel Yıldırım'a sitem! 16:39
Milli Takım'da flaş gelişme! Yusuf Akçiçek... Milli Takım'da flaş gelişme! Yusuf Akçiçek... 16:32
Resmen açıklandı! 3 büyüklerin listesindeydi Resmen açıklandı! 3 büyüklerin listesindeydi 16:31