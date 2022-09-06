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KAYIP KIZ (GONE GIRL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Kayıp Kız filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

David Fincher'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kayıp Kız filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından televizyon ekranlarında da gösterilmeye başlandı. Bunun üzerine seyircilerin merakını çeken film hakkında arama motorlarında Kayıp Kız (Gone Girl) filminin konusu ne? Kayıp Kız filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 16:00
KAYIP KIZ (GONE GIRL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Kayıp Kız filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Gillian Flynn aynı adlı romanından uyarlanan ve David Fincher'in yönettiği Kayıp Kız filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından seyirciler tarafından merak konusu oldu. Filmin konusunu, oyuncularını ve çekim tarihlerini merak eden filmseverler için detayları haberimizde derledik. İşte Kayıp Kız hakkında tüm merak edilenler...

KAYIP KIZ (GONE GIRL) FİLMİNİN KONUSU NE?

Kayıp Kız, karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini anlatıyor. Amerika'nın Missouri eyaletlerinden birinde sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadır. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur.

KAYIP KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Ben Affleck - Nicholas "Nick" Dunne, bir öğretmen
  • Rosamund Pike - Amy Elliott Dunne, Nick'in kayıp karısı
  • Neil Patrick Harris - Desi Collings, Amy'nin eski zengin sevgilisi
  • Tyler Perry - Tanner Bolt, Nick'in avukatı
  • Carrie Coon - Margot "Go" Dunne, Nick'in ikiz kız kardeşi
  • Kim Dickens - Dedektif Rhonda Boney, Amy'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili baş dedektif
  • Patrick Fugit - Polis Memuru James Gilpin, Boney'in ortağı
  • Missi Pyle - Ellen Abbott, Nancy Grace'e dayanan bir TV sunucusu
  • Emily Ratajkowski - Andrea "Andie" Fitzgerald, Nick'in metresi ve öğrencisi
  • Casey Wilson - Noëlle Hawthorne, Nick ve Amy'nin komşusu
  • Lola Kirke - Greta, Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı genç bir kadın
  • Boyd Holbrook - Jeffrey "Jeff", Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı çapkın bir adam
  • Lisa Banes - Mary Elizabeth "Marybeth" Elliott, Amy'nin annesi
  • Sela Ward - Sharon Schieber, TV sunucusu
  • Scoot McNairy - Thomas "Tommy" O'Hara, Amy'nin eski bir erkek arkadaşı
  • Scott Takeda - TV Yapımcısı
  • David Clennon - Randall "Randy" Elliott, Amy'nin babası
  • Kathleen Rose Perkins - Shawna Kelly

KAYIP KIZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

26 Eylül 2014'te New York Film Festivali'nde tanıtılan film ABD'de 3 Ekim 2014'te vizyona girdi.

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