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Assassin's Creed filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Assassin's Creed filmi ne zaman, nerede çekildi?

Assassin's Creed filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak Assassin's Creed filminin detayları araştırılmaya başladı. İşte 2016 yılında gösterime giren ve yönetmen koltuğuna Justin Kurzel'in oturduğu Assassin's Creed filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:38 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:38
Assassin's Creed filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Assassin's Creed filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aynı adlı video serisinden uyarlanan Assassin's Creed filmi bu akşam televizyonda sinemaseverler ile buluşacak. Amerikan yapımı aksiyon- macera türündeki filmin detayları araştırılırken; Assassin's Creed filminin konusu, özeti, oyuncuları ve detayları haberimizde....

ASSASSIN'S CREED FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler.

Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

ASSASSIN'S CREED OYUNCU KADROSU

  • Jeremy Irons
  • Ariane Labed
  • Lee Nicholas Harris
  • Brendan Gleeson
  • Marion Cotillard
  • Michael Fassbender
  • Michael Kenneth Williams
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