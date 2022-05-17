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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'in bu akşam oynanan ödül oyunu nefes kesti ve ardından toplanan konseyde, adaya veda eden isim belli oldu. Peki, 17 Mayıs Salı akşamı Survivor'da kim elendi? Evrim, Nisa, Berkan, Ogeday, Seda ve Hikmet arasından hangisi adaya veda etti? İşte Survivor 2022'den elenerek adadan giden isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 01:00
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'de 17 Mayıs Salı adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Peki, 17 Mayıs Salı Survivor'dan kim gitti, kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star adaya veda eden yarışmacı ve tüm detaylar...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI!

Nefesleri kesen mücadelede kazanan Ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da elenen yarışmacı Seda oldu.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
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