Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE - Kaderimin Oyunu İZLE 11. bölüm (STAR TV)

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE / KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM FULL İZLE

KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dorukta. Kaderimin Oyunu 4 Mart Cuma günü ekranlara gelecek. Kaderimin Oyunu 11. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri ve Kaderimin Oyunu dizisinin 11. ve son bölümü...

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE / KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM FULL İZLE

KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İZLE

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)