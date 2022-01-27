📺 Camdaki Kız 28. Bölüm İZLE - Kanal D Camdaki Kız son bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 27 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen 28. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız 28. bölüm konusu ve izleme linki...

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CAMDAKİ KIZ 28. BÖLÜM KONUSU

Nalan hamile mi?

Nalan, Sedat'la barışıp konağa döndüğü için kendini sorguluyor. Muzo ise Nalan'ın ayakta duramamasını önemseyerek hamile olabileceğini düşünüyor. Nalan, hamilelik testinin sonucunda anne olacağını mı öğrenecek?

Nalan hangi gerçeği öğrenecek?

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

👉 Camdaki Kız 28. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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👉 Camdaki Kız 28. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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👉 Camdaki Kız 28. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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