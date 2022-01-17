💥Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

Merakla beklenen Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın yeni kuralında hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenen dört eleme adayı, eleme gününe kadar sürgün adasında kalacak. İlk iki oyunu kaybeden ünlüler, Birsen ve Sercan'ı sürgün adasına göndermişti. Peki, Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da ilk iki dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı. Üçüncü dokulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Birsen ve Sercan'ın ardından eleme adayı olan ve sürgün adasına giden üçüncü isim gönüllüler takımından Gizem oldu.