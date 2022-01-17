Haberler Magazin 💥Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

💥Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan başladı. Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ederken, ünlüler ve gönüllüler takımı 17 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık yarışına çıktı. Peki, Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gönderildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 00:56
💥Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor sürgün adasına kim gitti?

Merakla beklenen Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın yeni kuralında hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyunu sonunda belirlenen dört eleme adayı, eleme gününe kadar sürgün adasında kalacak. İlk iki oyunu kaybeden ünlüler, Birsen ve Sercan'ı sürgün adasına göndermişti. Peki, Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da ilk iki dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı. Üçüncü dokulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Birsen ve Sercan'ın ardından eleme adayı olan ve sürgün adasına giden üçüncü isim gönüllüler takımından Gizem oldu.

DİĞER
Son dakika: FIFA Yılın Futbolcusu ödülü sahibini buldu! FIFA'dan şaşkınlık yaratan Mohamed Salah kararı...
18 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklamalar! Okullar hangi il ve ilçelerde tatil olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor