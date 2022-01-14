MasterChef kim kazandı? MasterChef şampiyon kim oldu? MasterChef Türkiye'de şampiyon Eren mi Hasan mı?

MasterChef'te şampiyon belli oluyor... Finalistler Hasan ve Eren, final gecesinde de birinci olabilmek için TV 8 canlı yayınında ter döküyorlar. Yaptıkları yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı amaçlayan finalistler arasında final etabının ilk gününde Eren, Hasan'dan daha fazla puan alıp avantajı yakalamıştı. Final gecesi heyecanı başlarken MasterChef şampiyonu kim olacak, birinciliği ve büyük ödülü kim kazanacak? MasterChef şampiyonu Hasan mı Eren mi? İşte MasterChef Türkiye birincisi ve final programı!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLACAK? 14 OCAK 2022

MasterChef şampiyonunun belli olmasına sayılı saatler kala finalistler Hasan ve Eren, final gecesinde mücadele ediyorlar. 14 Ocak Cuma akşamı 2021 MasterChef Türkiye sezonu sona erecek. Eren, Hasan'dan daha fazla puan alarak avantajını final gecesine de taşımış oldu. Peki; MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef birincisi kim, Hasan mı Eren mi?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLACAK?

MasterChef ödülünün ne olduğu merak edilen diğer bir konu başlığı arasında yerini alıyor. MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye lüks bir otomobil verilecek. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edilecek.