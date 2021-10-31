Benim Hayatım dizisi canlı izle! Benim Hayatım 1. bölüm izle! Benim Hayatım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını BVB Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilisinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak'ın yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Benim Hayatım başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hayatım dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler, "Benim Hayatım dizisi canlı izle! Star TV Benim Hayatım 1. bölüm izle!" şeklinde araştırmalar yapıyor.

BENİM HAYATIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benim Hayatım saat 20:00 'de başladı ve Star TV'den yayınlanıyor.

BENİM HAYATIM CANLI İZLE

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

BENİM HAYATIM 2. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Bugün yayınlanan 1. bölümün ardından 2. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

BENİM HAYATIM KONUSU NE?

Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Nilsu Berfin Aktaş : Hayat

Genco Özak : Ali

Savaş Özdemir : Ökkeş

Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz

Nilüfer Açıkalın : Şaheste

Esra Ronabar : Handan

Ali Burak Ceylan : Ufuk

Aleyna Solaker : Yasemin

Öykü Çelik : Meral

Zeynep Kumral : Zehra

Önder Açıkbaş : Vedat

Koray Şahinbaş : Yadigar

Pelin Uluksar : Ahu

Hira Koyuncuoğlu : Pınar

Belgin Şimşek : Heves

