Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 12 Ocak son dakika açıklaması!

Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 12 Ocak son dakika açıklaması!

Kahramanmaraş’ta etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarıyla birlikte gözler okullarla ilgili alınacak kararlara çevrildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 12 Ocak günü Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 12 Ocak son dakika açıklaması!

Kahramanmaraş'ta beklenen hava koşulları nedeniyle okul tatili soruları yeniden gündeme geldi. 12 Ocak Pazartesi günü için öğrenciler ve veliler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Kahramanmaraş'ta 12 Ocak'ta okullar tatil edilir mi? Kar tatili kararı alınır mı? Valilikten açıklama bekleniyor mu? Gözler Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılacak olası duyurulara çevrildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak 2026 Pazartesi günleri ilimiz genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları kapsamında Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahir Dağı ve çevresi) karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışı, ilimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

METEOROLOJİK UYARI

11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri için meteorolojiden alınan verilere göre; Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı beklenmektedir. Rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı vb.) karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı öngörülmektedir. İlimizin diğer tüm ilçelerinde ise Pazar ve Pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklenmektedir.

