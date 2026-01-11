İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Ocak okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası kar tatili soruları yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının şehir genelinde ne kadar etkili olacağı, alınacak olası kararlar açısından belirleyici olacak mı? Yeni haftaya kar yağışıyla girmeye hazırlanan İstanbul'da, okulların durumu merak konusu oldu. Hava koşullarına ilişkin uyarılar sonrası öğrenciler ve veliler internette yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, yarın okullar tatil edilir mi? Son dakika açıklaması yapıldı mı?

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar. İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.