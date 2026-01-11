CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Ocak okullar tatil edildi mi?

İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Ocak okullar tatil edildi mi?

İstanbul’da etkisini artırması beklenen kar yağışıyla birlikte gözler okullarla ilgili alınacak kararlara çevrildi. Meteoroloji uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul’da okullar tatil mi? 12 Ocak okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrası kar tatili soruları yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının şehir genelinde ne kadar etkili olacağı, alınacak olası kararlar açısından belirleyici olacak mı? Yeni haftaya kar yağışıyla girmeye hazırlanan İstanbul'da, okulların durumu merak konusu oldu. Hava koşullarına ilişkin uyarılar sonrası öğrenciler ve veliler internette yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, yarın okullar tatil edilir mi? Son dakika açıklaması yapıldı mı?

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

12 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar. İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Barcelona - R. Madrid CANLI |
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli
Arda Güler ilk 11'deydi ancak...
