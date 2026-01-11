Levante Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Espanyol, ligde yaşadığı son mağlubiyetin ardından Levante karşısında sahaya çıkıyor. La Liga'daki bu önemli mücadele öncesi maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Levante – Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. La Liga'daki bu önemli mücadele öncesi yayın bilgileri ve maç saati merak konusu olmaya devam ediyor.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI HANGİ GÜN?

Levante-Espanyol maçı, 11 Ocak Pazar günü oynanacak.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Levante-Espanyol maçı, saat 18:15'te başlayacak.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Levante ve Espanyol'un, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Valencia'da, Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante ile Espanyol arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

¡VAMOS CON TODO! pic.twitter.com/749La2SaS5 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 11, 2026

