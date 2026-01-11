CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Levante Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol, Kasım ayının başından bu yana aldığı ilk La Liga mağlubiyetinin ardından sahaya toparlanma hedefiyle çıkıyor. Katalan ekibi, Pazar öğleden sonra oynanacak mücadelede Levante deplasmanında moral arayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Levante – Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 16:15
Levante Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Espanyol maçı canlı izlemek için tıklayın!

Espanyol, ligde yaşadığı son mağlubiyetin ardından Levante karşısında sahaya çıkıyor. La Liga'daki bu önemli mücadele öncesi maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Levante – Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. La Liga'daki bu önemli mücadele öncesi yayın bilgileri ve maç saati merak konusu olmaya devam ediyor.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI HANGİ GÜN?

Levante-Espanyol maçı, 11 Ocak Pazar günü oynanacak.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Levante-Espanyol maçı, saat 18:15'te başlayacak.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Levante ve Espanyol'un, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Valencia'da, Estadi Ciutat de València Stadyumu'nda oynanacak.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante ile Espanyol arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

LEVANTE-ESPANYOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

