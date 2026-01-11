CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Barcelona - Real Madrid maçı CANLI (İspanya Süper Kupa)

Barcelona - Real Madrid maçı CANLI (İspanya Süper Kupa)

İspanya Süper Kupa finalinde futbol dünyasının iki devi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetiminde Barcelona, ve XAbi Alonso'lu Real Madrid galip gelerek kupayı kazanmak istiyor. Barcelona-Real Madrid maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 21:57 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 21:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona - Real Madrid maçı CANLI (İspanya Süper Kupa)

İspanya Süper Kupa finali ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid'i bir kez daha dev bir randevuda buluşturuyor. Hansi Flick yönetiminde son dönemde başarılı bir grafik çizen Barcelona, bu finali kazanarak kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek istiyor.

Xabi Alonso önderliğindeki Real Madrid cephesinde ise hedef net: kupayı kazanmak. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, de Jong, Pedri, Fermin, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Rodrygo.

Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Devamını Oku BUNU DA OKU

BARCELONA - REAL MADRID MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ....

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa finalindeki Barcelona-Real Madrid maçı 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başladı.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'ndaki Barcelona-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi...
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Arda Güler ilk 11'deydi ancak...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 21:46
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 21:27
Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri Kristoffer Ajer hayatı ve kariyeri 21:11
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 20:51
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! 20:37
Kevin Boma hayatı ve kariyeri! Kevin Boma hayatı ve kariyeri! 20:35
Daha Eski
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 19:18
Nkunku Milan'a 1 puanı getirdi! Nkunku Milan'a 1 puanı getirdi! 19:18
Martinelli şov yaptı! Arsenal FA Cup'ta üst tura yükseldi Martinelli şov yaptı! Arsenal FA Cup'ta üst tura yükseldi 19:16
Trabzonspor'dan müze ziyareti! Trabzonspor'dan müze ziyareti! 19:01
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 18:48
Bayern Münih-Wolfsburg maçı detayları Bayern Münih-Wolfsburg maçı detayları 18:26