Sarıyer son nefeste!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanırken 19. dakikada Silva, gördüğü kırmızı kart ile Alagöz Holding Iğdır FK'yı maçın erken dakikalarında eksik bıraktı. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibine karşı temposunu artıran SMS Grup Sarıyer, 87. dakikada Silva ile golü buldu. Bu sonuçla birlikte Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı Sarıyerspor 1-0'lık skorla kazandı.

Sarıyerspor ligde son 6 maçında 4. galibiyetini elde ederek 24 puanla 15. sırada yer aldı. Iğdır FK ise 30 puanla 8. sırada bulunuyor.