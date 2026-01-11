CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana açıkladı! Cev Şampiyonlar Ligi Final Four'a ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe Medicana açıkladı! Cev Şampiyonlar Ligi Final Four'a ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacağını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 16:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Medicana açıkladı! Cev Şampiyonlar Ligi Final Four'a ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four'a Ev Sahipliği Yapacak Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. CEV tarafından düzenlenen ve sezon boyunca süren mücadelelerin ardından Avrupa'nın en iyi dört takımının katılımıyla oynanacak CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Kadınlar Final Four organizasyonu, 2–3 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Ülker Sports Arena'da, kulübümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Turnuvada; CEV Şampiyonlar Ligi 2026 sezonunun en başarılı dört takımı iki yarı final, bir üçüncülük karşılaşması ve bir final maçı olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada mücadele edecek. Kulübümüz, Avrupa voleybolunun en üst düzey organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşarken, takımlarımıza ve başarılı temsilcilerimize bu prestijli turnuvada başarılar dileriz. Organizasyona dair detaylar Genel Sekreterimiz Orhan Demirel ve CEV Başkanı Sayın Roko Sikiric'in katılımıyla 13 Ocak Salı günü saat 16.30'da Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton'da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacaktır." İfadeleri yer aldı.

G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama!
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi!
Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyer son nefeste! Sarıyer son nefeste! 16:16
Levante Espanyol maçı bilgileri Levante Espanyol maçı bilgileri 16:15
G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama! G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama! 15:58
Zaniolo'dan ameliyat açıklaması! Zaniolo'dan ameliyat açıklaması! 15:46
Aktepe'de kazanan Keçiörengücü Aktepe'de kazanan Keçiörengücü 15:37
Trabzonspor deplasmanda galip! Trabzonspor deplasmanda galip! 15:31
Daha Eski
Noa Lang hayatı ve kariyeri Noa Lang hayatı ve kariyeri 15:16
G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları 15:08
Fırtına'da kupa mesaisi! Fırtına'da kupa mesaisi! 15:02
Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! 14:52
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 14:17
Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! 14:15