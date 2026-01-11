Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan basınında yer alan o habere göre, Galatasaray'ın gelecek yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için bir hamlede daha bulunabileceği bu doğrultuda Inter'in ise dikkat çeken bir transfer kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak turnuvayı 2. sırada tamamladı.
Öte yandan Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Son olarak ismi sarı-kırmızılılar ile yaz transfer döneminde anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Milli futbolcumuzun Inter için kilit oyuncu konumunda olduğu ve Inter yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonun sonunda bitecek sözleşmesinin son yılına girmeden sözleşme görüşmelerini önümüzdeki haftalarda başlatmayı planladığı öğrenildi.
Kulüp yönetimi ile oyuncunun çevresi arasındaki iyi ilişkiler sayesinde görüşmelerin sessiz ve sorunsuz ilerlemesi beklendiği belirtildi.
OneFootball'ın Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre, Galatasaray ve Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu izlemeye devam ettiği ve her iki kulübün de özellikle yaz transfer döneminde daha aktif olmalarının muhtemel olduğu öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre 22 milyon euro piyasa değeri olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
31 yaşındaki futbolcu Inter ile bu sezon şimdiye kadar çıktığı 21 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi.