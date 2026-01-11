CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan basınında yer alan o habere göre, Galatasaray'ın gelecek yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için bir hamlede daha bulunabileceği bu doğrultuda Inter'in ise dikkat çeken bir transfer kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 16:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak turnuvayı 2. sırada tamamladı.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Öte yandan Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Son olarak ismi sarı-kırmızılılar ile yaz transfer döneminde anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Milli futbolcumuzun Inter için kilit oyuncu konumunda olduğu ve Inter yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonun sonunda bitecek sözleşmesinin son yılına girmeden sözleşme görüşmelerini önümüzdeki haftalarda başlatmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Kulüp yönetimi ile oyuncunun çevresi arasındaki iyi ilişkiler sayesinde görüşmelerin sessiz ve sorunsuz ilerlemesi beklendiği belirtildi.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

OneFootball'ın Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre, Galatasaray ve Juventus'un Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu izlemeye devam ettiği ve her iki kulübün de özellikle yaz transfer döneminde daha aktif olmalarının muhtemel olduğu öne sürüldü.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

Transfermarkt verilerine göre 22 milyon euro piyasa değeri olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor! Inter'den flaş karar

31 yaşındaki futbolcu Inter ile bu sezon şimdiye kadar çıktığı 21 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyer son nefeste! Sarıyer son nefeste! 16:16
Levante Espanyol maçı bilgileri Levante Espanyol maçı bilgileri 16:15
G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama! G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama! 15:58
Zaniolo'dan ameliyat açıklaması! Zaniolo'dan ameliyat açıklaması! 15:46
Aktepe'de kazanan Keçiörengücü Aktepe'de kazanan Keçiörengücü 15:37
Trabzonspor deplasmanda galip! Trabzonspor deplasmanda galip! 15:31
Daha Eski
Noa Lang hayatı ve kariyeri Noa Lang hayatı ve kariyeri 15:16
G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları 15:08
Fırtına'da kupa mesaisi! Fırtına'da kupa mesaisi! 15:02
Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! Beşiktaş ve G.Saray'a transfer müjdesi! 14:52
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 14:17
Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Enes Ünal'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! 14:15