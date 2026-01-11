Keny Arroyo'dan Beşiktaş dönemine dair flaş açıklama!

2025 ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan yaz aylarında Cruzeiro'ya gönderilen Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, Peru basınına açıklamalarda bulundu.

Arroyo, Beşiktaş'a gittiği için pişman olmadığını fakat kötü bir tercih yaptığından bahsetti. Genç oyuncu, "Altı aylık bir dönemdi ve pişman değilim ama bir anlamda yanlış bir adımdı. Neyse ki Cruzeiro ortaya çıktı, her şey değişti ve şu an her şey yolunda. Solskjaer bana fırsat vermedi. Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; o da çıkıp benim disiplinsiz olduğumu söyledi, ki bu doğru değildi. Yine de olumlu yanları oldu: Avrupa futbolunun sertliğini tanıdım, goller attım ve aileme daha iyi bir yaşam sağlayabildim." ifadelerini kullandı.