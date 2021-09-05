Daniil Medvedev ve Elina Svitolina çeyrek finalde

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının yedinci gün sabah seansında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Büyük Britanyalı Daniel Evans ile karşılaştı.

1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev, 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Hollandalı Botic van de Zandschulp ise 11 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 ve 6-1'lik setlerin ardından 3-2 mağlup ederek sürprize imza attı. Zandschulp, çeyrek finalde Medvedev ile karşılaşacak.

Tek kadınlarda da 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 12 numaralı seribaşı Romanyalı Simona Halep'i 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek son 8 tenisçi arasına kaldı.