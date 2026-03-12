CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde son 16 ilk tur maçları oynandı! İşte günün sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 ilk tur maçları oynandı! İşte günün sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 01:42
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 ilk tur maçları oynandı! İşte günün sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3

Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4

Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0

Samsunspor evinde kayıp!
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Başkan Erdoğan bizzat takdim etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! 00:28
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı detayları Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı detayları 00:22
İşte 1. Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri! İşte 1. Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri! 00:02
"Ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız" "Ders çıkartıp önümüzdeki maça odaklanmalıyız" 23:58
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 22:55
Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti 22:42
Daha Eski
Esenler'de kazanan çıkmadı! Esenler'de kazanan çıkmadı! 22:20
Adalı futbol akademi sporcularıyla iftarda buluştu! Adalı futbol akademi sporcularıyla iftarda buluştu! 22:04
F.Bahçe Medicana kupaya veda etti F.Bahçe Medicana kupaya veda etti 21:30
G.Saray'ın RAMS Başakşehir mesaisi başladı G.Saray'ın RAMS Başakşehir mesaisi başladı 20:26
Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi devam etti Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi devam etti 20:24
F.Bahçe Fatih Karagümrük maçına hazır F.Bahçe Fatih Karagümrük maçına hazır 20:19