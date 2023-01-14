NEZ KİMDİR? | Şarkıcı Nez kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Nez burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Nez, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Nez hakkında arama motorlarında araştırılan Nez kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Nez burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

NEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Nezihe Kalkan veya tanınan adıyla Nez 15 Mart 1979'da Bakırköy'de doğdu. 44 yaşındaki şarkıcı, 2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olmuştur.

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Beş yaşındayken ailesi ile birlikte İngiltere'ye yerleşti. İlk ve ortaokulu İngiltere'de tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve lise eğitimini İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İngiltere'de psikodrama bölümünü kazandı ancak tamamlamadan Türkiye'ye geri döndü.

1997'de İstanbul'a yerleşti. 1998-2000 yılları arası Raks müzik şirketi sanatçıları için vokalistlik yaptı. 2001 yılına kadar kadar pek çok reklam müziği seslendirdi; Hürriyet gazetesi'nin hafta sonu eki reklamındaki sesi ile hafızalara kazındı. Ses dergisi tarafından düzenlenen bir şarkı yarışmasında Türk müziği alanında birincilik kazandı.

Bir gece Işın Karaca'ya, dört ay Serdar Ortaç'a vokal yaptı. 2000 yılında Parkorman'da verdikleri bir konserde Harem adlı müzik grubuna katıldı; bu grupla Çırağan Sarayı'nda bulunan 'Q Jazz Bar' adlı kulüpte konserler verdi. Bir süre sonra Harem'den ayrıldı; darbukayla DJ ritimlerini karıştıran ve sekiz kişiden oluşan Turkish Delight adlı müzik grubunu kurarak solistliğini yaptı.

Hakan Uzan'ın ve Uzan Grubu'nun firması Erol Köse Production'ın desteğini alan Nez, 2002 yılında kendi adını verdiği Nez adlı ilk albümünü çıkardı. Turkish Delight, Sakın Ha ve Her Şey Boş adlı şarkıları ve kalça dansı yaptığı kliple popüler oldu. Albümdeki müzik tekno, newage altyapıların üzerine Türk perküsyonları ve Nez'in Türkçe veya İngilizce söylediği vokalden meydana gelmektedir. Sakın Ha, Raffaella Carra'nın A Far L'amore Comincia Tu şarkısının bir uyarlaması olan ve Türkiye'de eski bir Ajda Pekkan şarkısı olarak bilinen bir şarkıdır. Sözleri Ülkü Aker'e ait olan bu şarkıya Nez, konuşma tarzı ile İngilizce sözler eklemiştir.

Şarkıcı, 2005 yılına kadar Uzan ailesi ile birlikte çalıştı. Uzan'lar ile yaptığı sözleşme ve sanatçılık faaliyetlerinin hakları, 2003 yılında Uzan Grubu 'nun mallarına el konulup TMSF'ye devredilmesinden sonra ihaleye çıktı. 2012 yılında sözleşmeyi ve sanatçılık haklarını 75 bin 640 TL'ye kendisi satın aldı. 2009'da Sıkı Dostlar adlı komedi dizisinde oynayan Nez, 2006 yılında %100 Nez adlı ikinci albümünü, 2011 yılında Nez Zamanı, 2013 yılında Nez Retro Turca adlı EP albümlerini, 2017'de Senin Annen Olamam Ben ve 2021'de Titanium adlı teklileri çıkardı. 2022 yılında Bruce Lee adlı tekli çalışmasını yayınlamıştır.

NEZ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Nez olarak bilinen asıl adı Nezihe Kalkan olan ünlü isim, yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti veren Biz İletişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Berna Nuri Süer ile 31 mart 2007 da evlendi fakat çift Şubat 2008 de boşandı.

NEZ BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,58 metre boyundaki ve 55 kg ağırlığındaki Nez'in burcu Balıktır.