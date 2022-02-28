Haberler Kimdir ÇILGIN SEDAT KİMDİR? Nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın gerçek ismi ne? Çılgın Sedat'ın oğlu kim? Çılgın Sedat şarkıları

ÇILGIN SEDAT KİMDİR? Nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın gerçek ismi ne? Çılgın Sedat'ın oğlu kim? Çılgın Sedat şarkıları

Çılgın Sedat olarak bilinen ve asıl adı Sedat Kapurtu olan sanatçı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Çılgın Sedat kimdir?," "Çılgın Sedat kaç yaşında?" ve "Çılgın Sedat'ın oğlu kim?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Çılgın Sedat ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:47
ÇILGIN SEDAT KİMDİR? Nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın gerçek ismi ne? Çılgın Sedat'ın oğlu kim? Çılgın Sedat şarkıları

Çılgın Sedat sahne adıyla tanınan Sedat Kapurtu gündem oldu. Bir zamanlar ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da da yer alan Çılgın Sedat ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Çılgın Sedat (Sedat Kapurtu) ile ilgili merak edilenler...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu, bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat 1 Kasım 1973'te İstanbul'da İstanbul'da doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu da eski futbolcudur.

Sedat Kapurtu; tekvando, karate ve kick boks ile ilgilenirken, Muay Thai hakemliği de yaptı.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir. Yağız Kapurtu ve Siraç Kapurtu isminde iki çocuğu vardır.

ÇILGIN SEDAT ALBÜMLERİ

2000: Delikanlı Gibi
2002: Bastıra Bastıra Aşk
2004: Bir Daha Mı Tövbe
2007: Siraç Bebeğime

ÇILGIN SEDAT FİLMOGRAFİ

2020 - Laz Kit
2018 - Benim Adım Osssman (Osman)
2004 - Koçero

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